Главе IT-управления российской таможни предъявили обвинение в получении взятки

Главе IT-управления ФТС Васильеву предъявили обвинение в получении взятки в 25 млн рублей

Следователи направили ходатайство об аресте до 26 марта начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

Фигуранту предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Васильева, курирующего IT-управление ФТС, задержали сотрудники ФСБ на его рабочем месте за получение 25 миллионов рублей. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.

Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по материалам, собранным ФСБ России.