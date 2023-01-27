Глава офиса Зеленского призвал Британию усилить санкции против России

Глава офиса Зеленского Ермак: Британия должна усилить санкционную политику против России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с генеральным директором по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел, дел Содружества наций и развития Великобритании Кумаром Айером. Во время беседы Ермак призвал Британию усилить санкционную политику против России. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

Ермак рассказал Айеру об инициативе проведения санкционного саммита с участием представителей стран-партнеров Киева. Кроме того, международная рабочая группа работает над новыми рекомендациями ограничений.

В список ограничений, введенных британскими властями против Москвы, входит запрет на продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием; поставки авиатоплива или топливных добавок; передача технологий и банкнот фунтов стерлингов и евро, ряд ограничений против физических и юридических лиц из РФ и так далее.