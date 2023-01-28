Экономисты заявили, что быстро изъять замороженные активы РФ в пользу Украины не получится

Опрошенные «Российской газетой» экономисты оценили вероятность изъятия замороженных активов России в пользу Украины. Они пришли к выводу, что быстро осуществить подобную процедуру невозможно, кроме того, Москва может принять ответные меры.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович указал, что Европа может воспользоваться только ликвидными активами, которые составляют около десяти процентов от общей суммы.

Кроме того, любая их передача должна сопровождаться нормативными актами, для чего отсутствует правовая база. Россия в свою очередь выдвинет претензии и предоставит адвокатов.

Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина согласилась, что юридические основания для ареста российских активов в Евросоюзе отсутствуют в соответствии с нормами международного права.

Она указала, что незаконный процесс присвоения денежных средств суверенного государства может повлиять на мировую финансовую систему. «Кроме того, есть способы ответить на незаконные действия ЕС зеркально, поскольку в России остаются заблокированными средства недружественных стран примерно на ту же сумму, что и российские замороженные золотовалютные резервы», — заключила специалист.

Ранее юридическая служба ЕС уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для нужд по восстановлению Украины. Европейские юристы пояснили, что такой план с правовой точки зрения осуществим при условии, что активы экспроприируют. То есть, основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России.