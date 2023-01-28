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10:28, 28 января 2023Культура

Умер заслуженный артист России Николай Низиенко

Заслуженный артист России Николай Низиенко умер в 75 лет

Фото: Калачьян Григорий / ТАСС

Умер заслуженный артист России, экс-солист оперной труппы Государственного академического Большого театра Николай Низиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Исполнитель скончался в 75 лет. Причина его смерти не уточняется.

Гражданская панихида пройдет в субботу, 28 января. В этот же день артиста похоронят в деревне Ченцово в Тульской области.

Николай Низиенко родился 6 июня 1947 года. В 1978 году он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. За два года до окончания института, в 1976 году, он стал солистом Большого театра. Там артист исполнял басовые партии в таких оперных постановках, как «Свадьба Фигаро», «Трубадур», «Тоска», «Садко», «Борис Годунов», «Князь Игорь» и «Дуэнья». Низиенко был первым, кто спел на русской сцене партию Птолемея в опере «Юлий Цезарь».

В 2002 году он стал преподавать на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) имени Ипполитова-Иванова. В 2005 получил звание доцента.

Марина Погосян
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