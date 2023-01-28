ВСУ обстреляли больничный городок завода в Новой Каховке

ВСУ выпустили 17 снарядов по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 снарядов по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя экстренных служб Херсонской области.

Он заявил, что ВСУ вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру. Удар по Новой Каховке произошел в 14.50. Из-за него пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации.

Ранее в субботу, 28 января Министерство обороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре в Луганской народной республики (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Погибли 14 человек, еще 24 ранены. В их числе — пациенты больницы и медицинский персонал.