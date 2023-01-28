Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 28 января 2023Бывший СССР

В Казахстане появилось третье трезвое село

«Sputnik Казахстан»: Ковыльное на севере Казахстана стало третьим трезвым селом

Фото: Shutterstock

В Северо-Казахстанской области появилось третье трезвое село. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Еще одно непьющее село на карте Северо-Казахстанской области — Ковыльное в районе имени Габита Мусрепова, одно из пяти сел в Тахтабродском сельском округе», — сказано в сообщении. В пресс-службе областного департамента полиции заявили, что местные жители не совершили преступлений за последние годы: «Ни одного хулиганства или другого правонарушения, совершенного в состоянии опьянения, не зарегистрировано».

Согласно заявлению участкового инспектора Даулета Молдахметова, в населенном пункте проживают более 400 человек. Несколько лет назад старейшины предложили отказаться от алкоголя, идею поддержали жители. Как утверждает Молдахметов, люди без страха отпускают детей играть, не боятся ходить ночью, а многие не закрывают двери.

Между тем, главный врач, нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров заявил, что сухие законы всегда связывали с криминализацией производства алкоголя и ростом смертности. Однако такая мера имеет и позитивные последствия: повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни и уменьшится бытовая преступность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намеренном ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре
Опубликованы предполагаемые кадры последствий удара по больнице в Новоайдаре
В Казахстане появилось третье трезвое село
Китайский эксперт назвал причину призыва генерала США готовиться к войне с КНР
Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»
Названа страна с самыми большими ценами на лук
Экс-глава военного комитета НАТО избран президентом Чехии
Перешедшая в сборную Грузии российская фигуристка выиграла чемпионат Европы
Исмаилов назвал фаворита боя Махачева с Волкановски
Свыше десяти туристов пострадали в ДТП в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.