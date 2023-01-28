В Казахстане появилось третье трезвое село

«Sputnik Казахстан»: Ковыльное на севере Казахстана стало третьим трезвым селом

В Северо-Казахстанской области появилось третье трезвое село. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Еще одно непьющее село на карте Северо-Казахстанской области — Ковыльное в районе имени Габита Мусрепова, одно из пяти сел в Тахтабродском сельском округе», — сказано в сообщении. В пресс-службе областного департамента полиции заявили, что местные жители не совершили преступлений за последние годы: «Ни одного хулиганства или другого правонарушения, совершенного в состоянии опьянения, не зарегистрировано».

Согласно заявлению участкового инспектора Даулета Молдахметова, в населенном пункте проживают более 400 человек. Несколько лет назад старейшины предложили отказаться от алкоголя, идею поддержали жители. Как утверждает Молдахметов, люди без страха отпускают детей играть, не боятся ходить ночью, а многие не закрывают двери.

Между тем, главный врач, нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров заявил, что сухие законы всегда связывали с криминализацией производства алкоголя и ростом смертности. Однако такая мера имеет и позитивные последствия: повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни и уменьшится бытовая преступность.