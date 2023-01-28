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17:22, 28 января 2023Россия

Москвич-астматик умер в аптеке во время покупки ингалятора

Mash: астматик умер в московской аптеке во время покупки ингалятора

Фото: Shutterstock

40-летний мужчина, страдающий астмой, умер в московской аптеке во время покупки ингалятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«40-летний Антон почувствовал себя плохо и начал задыхаться, поэтому забежал по пути в аптеку на Ленинградском проспекте, чтобы купить ингалятор», — сказано в сообщении. Уточняется, что сотрудники аптеки дали ему ингалятор и заметили посиневшие кончики пальцев мужчины. Они сказали не оплачивать покупку.

Однако мужчина достал карту и приложил ее терминалу. После этого его состояние начало ухудшаться. Фармацевты вызвали скорую помощь астматику. «Приехавшие через 15 минут врачи могли только констатировать смерть», — пишет Mash. Как отмечается, мужчина имел при себе еще два ингалятора с другими препаратами.

Ранее стало известно о смерти 34-летнего россиянина в Оренбурге во время приема в областной стоматологической поликлинике №2. Он обратился к врачам с рядовым случаем. По предварительным данным, мужчина скончался от введенного ему наркоза.

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Кристина Есикова
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