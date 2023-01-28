В Хорватии задержали подозреваемых в угоне подсанкционной яхты

Полиция Хорватии задержала четырех человек по делу об угоне подсанкционной яхты

Полиция Хорватии задержала четырех человек по делу об угоне подсанкционной яхты в Турцию. Об этом сообщило МВД Хорватии.

«Следствие установило, что главный подозреваемый, 58-летний капитан, вопреки оповещению о мерах международных ограничений на распоряжение имуществом, организовал команду, в которую вошли 35-летний (также капитан), 50-летний гражданин и 34-летняя гражданка», — рассказали в ведомстве. Еще два члена экипажа не знали о международных ограничительных мерах, отмечается в сообщении.

Заявление об уголовном деле подано окружной прокуратуре в городе Шибеник.

Ранее агенты ФБР в Хорватии обыскали пришвартованную в Трогире 92-метровую яхту украинского оппозиционного политика и олигарха Виктора Медведчука. Также сообщалось, что в марте в Хорватии были задержаны три яхты, связанные с лицами, попавшими в санкционные списки Евросоюза.