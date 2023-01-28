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23:27, 28 января 2023Мир

В США предрекли катастрофические последствия дефолта в стране

Министр финансов США Йеллен: возможный дефолт приведет к полной катастрофе в экономике
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что предполагаемый дефолт в стране окажется разрушительным для ее экономики. Об этом пишет агентство Axios.

«Это будет разрушительным, это катастрофа», — заявила глава Минфина. Она подчеркнула, что обеспокоена вероятной угрозой дефолта, поскольку после него Штаты столкнутся с растущей по спирали рецессией и финансовым кризисом. По словам министра, расходы государства необходимо будет снизить, чтобы они соответствовали налоговым поступлениям.

Она добавила, что вместе с этим должны будут сократиться и траты граждан, которые будут вынуждены усилить контроль над своими расходами. Йеллен призвала американского президента Джо Байдена и руководство конгресса найти выход из сложившейся ситуации и поднять потолок госдолга.

Ранее министр финансов усомнилась, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США примет идею чеканки платиновой монеты номиналом в один триллион долларов ради спасения страны от дефолта.

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Варвара Кузьмина
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