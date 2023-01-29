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20:59, 29 января 2023Бывший СССР

В США заявили о нахождении под контролем ВСУ только одной дороги в Артемовск

WSJ: только одна дорога в Артемовск находится под полным контролем военнослужащих ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Только одна дорога в Артемовск (украинское название Бахмут) находится под полным контролем военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Эта дорога находится на северо-западе. В восточной же части города идут бои, и контроль переходит от одной стороны к другой. Кроме того, в центре Артемовска раздаются звуки стрельбы.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что российские войска завершают окружение Артемовска. По его словам, почти все маршруты продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже перекрыты. Он добавил, что в распоряжении украинских военных есть только один маршрут, но и тот уже по большей части находится под контролем российских сил.

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Екатерина Власова
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