Во Франции призвали предоставить Москве и Киеву гарантии безопасности

Французский депутат Бомпар призвал предоставить России и Украине гарантии безопасности

Депутат Национального собрания и координатор левой партии «Неподчинившаяся Франция» Манюэль Бомпар призвал предоставить России и Украине гарантии безопасности. В эфире телеканала BFM он заявил, что для мирного урегулирования конфликта между странами необходимо приложить дипломатические усилия.

«Есть критерии мира — вывод российских войск с территории Украины и обеспечение условий безопасности для всех: для Украины и для России. Остальное — это символические решения, которые, по моему мнению, не приближают нас к миру», — уточнил французский депутат, которого цитирует ТАСС.

По его словам, мнение, что конфликт между Москвой и Киевом может закончиться только военным путем, ошибочно. Он также выразил сомнение в необходимости направлять французские тяжелые танки Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.