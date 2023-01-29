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16:57, 29 января 2023Мир

На Западе оценили ущерб от удара по объекту в Исфахане

Jerusalem Post: ущерб от атаки склада в иранском Исфахане больше, чем заявляет Тегеран

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Западное разведывательное сообщество считает, что ущерб от атаки военного склада в иранском городе Исфахан значительно больше, чем заявляет Тегеран. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

«На месте произошло четыре взрыва. Ущерб сильно больше, чем незначительные повреждения крыши, о которых сообщает Иран», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Израиль отказывается комментировать атаку на склад, однако представители западных разведслужб утверждают, что за ней стоит израильская разведка «Моссад». «Похожие удары по объектам Ирана были в Натане в июле 2020 года и в апреле 2021 году, а также в Карадже в июне 2021 года», — пишет автор материала.

29 января стало известно, что военный склад в Иране был атакован беспилотниками. В результате атаки жертв нет. Один из дронов был сбит системой противовоздушной обороны, два попали в оборонительные ловушки и взорвались.

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Олег Давыдов
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