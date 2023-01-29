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03:06, 29 января 2023Мир

Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на атаки в Иерусалиме

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет мощным и быстрым

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать «мощный, быстрый и точный» ответ на атаки в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает», — заявил он. Политик отметил, что Израиль не стремится к эскалации конфликта, однако готов к такому сценарию.

Нетаньяху также призвал граждан не брать закон в свои руки. Он отметил, что у страны «отличная армия, правительство и службы безопасности». «Позвольте им делать свою работу», — сказал премьер Израиля.

28 января два человека пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме. По данным газеты, стрелял 13-летний подросток. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция Израиля назвала инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме подозрением на теракт.

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Ксения Назарова
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