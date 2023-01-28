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12:39, 28 января 2023Мир

Израильская полиция назвала инцидент со стрельбой подозрением на теракт

Полиция Израиля назвала инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме подозрением на теракт

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильская полиция назвала новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме подозрением на теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейскую пресс-службу.

«Предварительный отчет — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме. Только что получено сообщение о стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме», — сказано в сообщении правоохранителей.

Уточняется, что в результате стрельбы было ранено два человека. Согласно заявлению полиции, стрелявшего подозреваемого нейтрализовали. На место происшествия выехали крупные полицейские силы, добавили в ведомстве. По информации газеты The Jerusalem Post, стрельба произошла на месте археологических раскопок вблизи Старого города. Пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, отметило издание.

Ночью 27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Сообщалось, что погибли семь человек, как минимум десять пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт.

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Кристина Есикова
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