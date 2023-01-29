TAC: план Украины по захвату Крыма обречен, жители региона хотят быть в составе России

План Украины по захвату Крыма обречен на провал, поскольку жители полуострова хотят быть в составе России. Такое мнение выразил обозреватель The American Conservative (TAC) Майкл Уоррен Дэвис (Michael Warren Davis).

Дэвис назвал желание Вашингтона помочь украинской стороне вернуть Крым отвратительной идеей, так как быть частью России — это выбор самих местные жители. Аналитик считает, что жители региона хотели присоединиться к РФ задолго до начала спецоперации, однако Украине препятствовала этому.

«Официальный референдум 1994 года показал, что около 80 процентов крымчан хотят единства с Россией. Однако украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии. Эти репрессии усилили желание местных жителей воссоединиться с Россией», — отметил журналист.

Аналогичная ситуация, как отметил Дэвис, происходит и в Донбассе. «Жители Донбасса — этнические русские, исповедующие православие. Исторически эти регионы принадлежали Российской империи — жители региона воевали за российскую армию и были верны русскому царю. Теперь они решили вернуться в Россию», — заключил Дэвис.

В конце декабря глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году. По его мнению, следующий год станет решающим для страны. Он заявил, что Киев сделает все возможное для достижения цели.