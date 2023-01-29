Названа причина тройного убийства в жилом доме на севере Москвы

СК: причиной убийства двух человек на севере Москвы стал отказ в прописке

Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По предварительной версии, разведенная пара находилась в длительном конфликте из-за отказа женщины прописывать в своей квартире бывшего мужа.

Ночью 29 января 45-летний мужчина попытался проникнуть в квартиру экс-супруги, его 20-летний сын отказался впустить отца, и тот ударил его ножом. Затем он ворвался в жилище и нанес женщине около 10 ножевых ранений. После этого он покончил с собой.

В тот момент в квартире также находились невеста погибшего и знакомая матери. В ходе допроса они рассказали подробности ЧП.

