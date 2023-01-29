Покончившего с собой москвича заподозрили в убийстве сына и жены

Mash: 45-летний житель Москвы зарезал жену и сына, а после покончил с собой

Тройное убийство совершено на севере Москвы 29 января. По предварительным данным, мужчина убил членов своей семьи, а затем лишил жизни себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, подозреваемому было 45 лет. Предположительно, он зарезал своих сына и жену. Их тела обнаружены в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы. Позже мужчина покончил с собой.

На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут трое местных жителей, которые избили и утопили 46-летнюю женщину. Подозреваемым 18, 20 и 21 год. По версии следствия, с одним из них покойная находилась в близких отношениях.

