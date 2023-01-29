Bloomberg сообщил о падении спроса на говяжьи стейки для барбекю

В 2022-м спрос на говяжьи стейки резко упал, и даже по мере снижения уровня инфляции в 2023-м специалисты спрогнозировали падение потребления этого вида мяса. О том, что в некоторых странах стейки для барбекю назвали роскошью, пишет Bloomberg.

По данным агентства, прежде всего спрос на мясо начал падать в тех странах, где его едят чаще всего. В частности, в Аргентине, хотя там приготовление барбекю считается элементом национальной культуры. Помимо этого, снижение видят в Соединенных Штатах, Бразилии и Великобритании.

Агентство также привело комментарий производителя говядины Ciccra. В компании отметили, что в 2022-м потребление говядины составило 47,2 килограмма на душу населения, в то время как в 2007-м этот показатель был на отметке 68,7 килограмма. В Ciccra предположили, что снижение потребления связано с ростом цен в Аргентине. В связи с этим граждане стали больше брать мясо птицы — в итоге за 20 лет спрос вырос с 18 до 46 килограммов.

В разговоре с агентством 41-летний аргентинец Омар Анибал Соса рассказал, что раньше в его семье была традиция готовить стейки на гриле каждые выходные. При этом сейчас это становится все сложнее — в последний раз он готовил асадо (аргентинское барбекю) больше месяца назад. Кроме того, он пожаловался, что смог приобрести только один-два стейка, в то время как раньше «заказывал мясо килограммами». В заключение он отметил, что «сегодня приготовление барбекю — это роскошь».