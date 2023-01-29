Вооруженные силы России заняли новые рубежи на донецком направлении

В Минобороны заявили, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий Вооруженные силы России заняли новые, более выгодные рубежи и позиции. Об этом в воскресенье, 29 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, на данном направлении украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», столько же гаубиц Д-20 и Д-30 и установок реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Смерч».

Также ВСУ лишились нескольких единиц американского производства: двух артиллерийских систем М777, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

28 января в Минобороны заявили об успешном наступлении на двух направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражения противнику на южно-донецком и запорожском направлениях, в частности в районах населенных пунктов Новомайорское, Новоселка и Угледар в ДНР и Луговское в Запорожской области.