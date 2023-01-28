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14:42, 28 января 2023Россия

В Минобороны заявили об успешном наступлении на двух направлениях

В Минобороны заявили об успешном наступлении на запорожском и южно-донецком направлениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешное наступление на двух направлениях в ходе СВО. Об этом в субботу, 28 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражения противнику на южно-донецком и запорожском направлениях, в частности в районах населенных пунктов Новомайорское, Новоселка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) и Луговское в Запорожской области. В общей сложности на данном направлении удалось уничтожить до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали два склада, где хранились боеприпасы и военная техника ВСУ. В результате украинские военные лишились самоходной гаубицы «Гвоздика», трех гаубиц Д-20 и Д-30, двух пикапов, трех боевых бронированных машин и двух боевых машин пехоты.

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Варвара Кошечкина
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