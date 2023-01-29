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18:42, 29 января 2023Культура

Охлобыстин рассказал о награде в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams

Охлобыстин: представители бизнеса РФ объявили награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Представители крупного российского бизнеса назначили награду за каждый подбитый американский танк Abrams. Об этом российский актер Иван Охлобыстин рассказал в своем блоге в «Дзене».

«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!» — уточнил артист.

По его словам, коммерсанты попросили его донести эту новость до аудитории.

25 января стало известно, что президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и займется обучением украинских экипажей.

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Елизавета Новикова
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