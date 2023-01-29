Российский командир рассказал о перестрелках между наемниками и военными ВСУ

Командир «Русского Легиона» Фомченков заявил о перестрелках между наемниками и бойцами ВСУ

Между бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемниками из стран НАТО периодически происходят перестрелки. Об этом рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков в беседе с URA.ru.

По словам военного, прибывающих на Украину наемников можно разделить на две категории. «Первая — это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых "наемников". Они все свысока относятся к украинцам», — заявил Фомченков. Именно с такими военными у бойцов ВСУ происходят конфликты и стычки, которые перерастают в перестрелки.

Ко второй категории, пояснил командир, относятся наемники, приезжающие, чтобы заработать или поддержать единомышленников. При этом зачастую такие бойцы имеют свои представлении о морали, склоны к мародерству и другим преступлениям — ими сложно управлять и от них всегда можно ожидать поступков, которые дискредитируют ВСУ.

«Но их услугами пользуются не только потому, что не хватает живой силы, но и потому, что им можно поручить самую "грязную" военную работу и их жизней никому не жалко», — подчеркнул Фомченков.

Ранее в январе руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что на стороне ВСУ в настоящее время воюют наемники из как минимум из 50 государств.