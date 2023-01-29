В Перу автобус с 60 пассажирами упал с обрыва

RPP: в Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 25 человек

В Перу рейсовый автобус, перевозивший 60 человек, упал с обрыва. Об этом сообщила радиостанция RPP.

ЧП произошло на 121-м километре Панамериканского шоссе в провинции Талара. Радиостанция отмечает, что сообщается о 25 погибших, однако данная цифра еще не подтверждена правоохранительными органами. Некоторые пассажиры получили травмы, все пострадавшие госпитализированы.

Национальная полиция Перу занимается расследованием аварии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением в темное время суток на участке дороги с крутым уклоном.

Ранее автобус, перевозивший школьников, сорвался с обрыва и упал с 20-метровой высоты в Индонезии. В результате произошедшего 27 человек погибли, в том числе водитель. Остальные получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.