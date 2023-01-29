Москвичам пообещали потепление в традиционно холодные дни

Синоптик Вильфанд: традиционно холодные зимние дни в Москве будут очень теплыми

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что традиционно самые холодные зимние дни в столице будут очень теплыми в этом году. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми», — отметил Вильфанд. Согласно прогнозам синоптика, в эти дни температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

По данным Гидрометцентра, днем 31 января температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов, а на следующий день — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о понижении давления и гололедице в выходные. В понедельник, 30 января, по его словам, ночные температуры ожидаются в районе минус 4-9, дневные — минус 2-4, небольшой снег.