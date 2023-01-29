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08:57, 29 января 2023Мир

В США распустили виновное в гибели афроамериканца полицейское подразделение

Полицейское подразделение SCORPION распустили после избиения афроамериканца Тайра Николса

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В США расформировали специализированное полицейское подразделение SCORPION, члены которого обвиняются в смертельном избиении афроамериканца Тайра Николса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как начальник полиции поговорил с членами семьи погибшего, общественными лидерами и другими офицерами. Уволены все пятеро темнокожих полицейских, им предъявлены обвинения в убийстве задержанного.

Особое подразделение полиции Мемфиса SCORPION специализируется на борьбе с организованной уличной преступностью.

В начале январе в Мемфисе полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его якобы за неосторожное вождение. Опубликованные ролики продемонстрировали «агрессивные, хаотичные и временами непоследовательные требования полиции к Николсу». В частности, полицейские требовали от него протянуть руки вперед, хотя сами при этом держали его за руки. Также офицеры избивали задержанного ногами и дубинкой. На видео можно увидеть, что мужчина плачет и зовет мать. Скорая помощь приехала к Николсу через 26 минут. Через три дня после избиения он скончался.

После смерти Николса в США начались массовые протесты против полицейского насилия.

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Марина Совина
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