В Германии прокомментировали требование Украины о поставке боевой авиации

Обозреватель FAZ Буссе: стратегию Запада не стоит связывать только с интересами Украины

Немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) заявил, что Запад не должен подстраивать свою стратегию исключительно под интересы Украины. Об этом он написал в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Он отметил, что не видит ничего удивительного в том, что Украина стала требовать у западных стран боевую авиацию, однако перед тем, как принимать какие-то решения, следует подождать и проанализировать, как будет работать то оружие и техника, которые уже отправлены Киеву, и какой «эффект возымеют на поле боя».

По словам журналиста, преждевременная отправка Украине нового вооружения может привести к эскалации конфликта.

Ранее Буссе заявил, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы. По его мнению, трубопровод никогда не был «неполитическим проектом».