Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге

«Адмиралтейские верфи» сообщили о пожаре на крыше одного из ремонтных цехов

Пожар произошел в одном из цехов «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что возгорание произошло на крыше цеха в одном из подразделений на набережной Фонтанки, 203 во время проведения ремонтных работ.

В компании уточнили, что к настоящему времени пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Представители предприятия заверили, что на выполнение производственной программы по строительству и ремонту судов инцидент не повлияет.

В августе прошлого года на «Адмиралтейских верфях» загорелся рыболовный траулер «Механик Маслак». Ликвидировать возгорание на рыболовном траулере пытались и с воды, и с берега. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.