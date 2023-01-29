Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 29 января 2023Россия

Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге

«Адмиралтейские верфи» сообщили о пожаре на крыше одного из ремонтных цехов

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Пожар произошел в одном из цехов «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что возгорание произошло на крыше цеха в одном из подразделений на набережной Фонтанки, 203 во время проведения ремонтных работ.

В компании уточнили, что к настоящему времени пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Представители предприятия заверили, что на выполнение производственной программы по строительству и ремонту судов инцидент не повлияет.

В августе прошлого года на «Адмиралтейских верфях» загорелся рыболовный траулер «Механик Маслак». Ликвидировать возгорание на рыболовном траулере пытались и с воды, и с берега. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет
ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink
Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину
Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве
Конгрессмен в США предложил установить в Капитолии бюст Зеленского
ВКС России уничтожили сосредоточение сил ВСУ на Запорожском фронте
В Греции учредили выступающую в поддержку России партию
Синоптик предупредил москвичей о метелях в понедельник
Приграничное село попало под обстрел ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.