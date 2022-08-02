Загоревшийся траулер на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге попал на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся траулер на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео загоревшийся рыболовный траулер на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся видеокадрах видно, как рабочие толпятся возле судна, от которого поднимаются клубы густого дыма. К месту происшествия стягиваются пожарные расчеты. Ликвидировать возгорание на рыболовном траулере пытаются и с воды, и с берега.

Данных о пострадавших пока не поступало. Известно, что огнем охватило строящийся рыболовный траулер «Механик Маслак», передает РИА Новости.

Издание «Фонтанка» выяснило, что пожар на судне на «Адмиралтейских верфях» удалось локализовать.

Ранее пожар произошел на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, пламя не повредило корпус строящегося корвета «Проворный».

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.