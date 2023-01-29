Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России

Французский политик Филиппо: мировой спорт переживет бойкот Олимпиады со стороны Украины

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, рассматривающего возможность бойкота Олимпиады после решения о допуске россиян к участию в играх. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует!» — написал политик. Филиппо подчеркнул, что мировой спорт сможет пережить возможный бойкот Олимпиады со стороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным соревнованиям. Он добавил, что не намерен разбираться, каким именно мотивом руководствовались для продвижения подобной инициативы.