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06:03, 29 января 2023Мир

Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России

Французский политик Филиппо: мировой спорт переживет бойкот Олимпиады со стороны Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, рассматривающего возможность бойкота Олимпиады после решения о допуске россиян к участию в играх. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует!» — написал политик. Филиппо подчеркнул, что мировой спорт сможет пережить возможный бойкот Олимпиады со стороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным соревнованиям. Он добавил, что не намерен разбираться, каким именно мотивом руководствовались для продвижения подобной инициативы.

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Варвара Кузьмина
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