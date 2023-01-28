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00:22, 28 января 2023Спорт

Зеленский разочаровался позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Президент Украины Зеленский разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным соревнованиям.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский указал, что не хочет разбираться, какой именно мотив имел глава МОК для продвижения подобной инициативы. Он добавил, что неоднократно обсуждал с ним вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям.

25 января МОК сообщил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Марина Совина
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