Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 30 января 2023Мир

Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной

Президент Хорватии Миланович назвал аморальной позицию Запада по Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из-за внушительных потерь в ходе боевых действий Украина может остаться без мужского населения, а европейские страны не предпринимают ничего для разрешения конфликта, убежден президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом он заявил в интервью для издания Vijesti.

Он назвал позицию стран Запада по Украине аморальной, поскольку, как ему кажется, ЕС и США могли бы посодействовать прекращению конфликта. По словам Милановича, пацифисты и борцы за мир на Западе хотят «напиться чужой крови».

«Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу», — отметил политик. Кроме того, Миланович уверен, что нынешнее развитие вооруженного конфликта ведет к тактике выжженной земли.

Хорватия регулярно оказывает Украине различную помощь, однако сам президент многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в боевых действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Названа страна Европы с самым доступным бензином
Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной
Суд изъял в пользу государства квартиру бывшего главы Кингисеппской таможни
Рябков оценил отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с новым послом США
Стало известно о положительной динамике в отношениях между УЕФА и РФС
Минобороны России допустило причастность США к возникновению COVID-19
Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга
Российский генерал объяснил проблемы в армии реформами экс-министра обороны
«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний «Ангары-НЖ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.