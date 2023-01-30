Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной

Президент Хорватии Миланович назвал аморальной позицию Запада по Украине

Из-за внушительных потерь в ходе боевых действий Украина может остаться без мужского населения, а европейские страны не предпринимают ничего для разрешения конфликта, убежден президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом он заявил в интервью для издания Vijesti.

Он назвал позицию стран Запада по Украине аморальной, поскольку, как ему кажется, ЕС и США могли бы посодействовать прекращению конфликта. По словам Милановича, пацифисты и борцы за мир на Западе хотят «напиться чужой крови».

«Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу», — отметил политик. Кроме того, Миланович уверен, что нынешнее развитие вооруженного конфликта ведет к тактике выжженной земли.

Хорватия регулярно оказывает Украине различную помощь, однако сам президент многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в боевых действиях.