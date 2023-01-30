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20:46, 30 января 2023Из жизни

Сотрудницу полиции заподозрили в романе с наркобароном и начальником

В Великобритании сотрудницу полиции уволили за связь с начальником и наркобароном

Фото: Taisiia Shestopal / Unsplash

В Великобритании сотрудницу полиции из английского города Бингли, 21-летнюю Кейтлин Ховарт, уволили из-за романа с начальником и наркобароном. Об этом сообщает The Sun.

В 2021 году девушка вступила в отношения с женатым 38-летним Дэниелом Гринвудом, старшим сержантом, который служил в полиции около 20 лет. Его, как и Ховарт, отстранили от работы. Сотрудников полиции приговорили к двум годам испытательного срока. В ближайшее время будет решаться вопрос о принятии дальнейших мер в отношении отстраненных сотрудников.

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Ранее Ховарт заподозрили в связи с наркобароном. В настоящее время полиция отдела по борьбе с коррупцией проводит расследование произошедшего. Преступник, предположительно вступивший в отношения в Ховарт, сейчас находится в тюрьме за продажу героина.

Сотрудница полиции регулярно публикует откровенные фотографии в социальной сети. За время ведения блога Ховарт обзавелась десятком тысяч подписчиков. Отмечается, что в сети она ни разу не упомянула, что работала в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции из Великобритании украла более миллиона рублей из хранилища вещественных доказательств ради трат в интернете и попалась. Она брала конверт с наличными, аккуратно разрезала дно, вытаскивала купюры, а затем заклеивала его скотчем.

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Алиса Удовик
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