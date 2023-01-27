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21:35, 27 января 2023Из жизни

Сотрудница полиции украла миллион рублей и потратила его в интернете

В Великобритании сотрудница полиции украла миллион рублей из сейфа для улик и попалась

Фото: Dorset Police

Сотрудница полиции из Великобритании, 52-летняя Лиза Арнольд, украла более миллиона рублей из хранилища вещественных доказательств ради трат в интернете и попалась. Об этом сообщает Metro.

Женщина начала тайно красть деньги из сейфов для улик в штаб-квартире полиции в 2018 году. Она брала конверт с наличными, аккуратно разрезала дно, вытаскивала купюры, а затем заклеивала его скотчем. За четыре года Арнольд удалось украсть около 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Позже коллеги женщины заметили пропажу. Они обнаружили, что кто-то вскрыл 41 конверт, а из 17 других пропали наличные. Началось расследование, и часть пропавших денег нашлась в шкафу Арнольд.

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Женщину арестовали и допросили. Она призналась в содеянном и заявила, что взяла деньги, чтобы погасить долг в интернет-магазине. По словам Арнольд, она столкнулась с трудностями в браке, поэтому совершила множество импульсивных покупок.

Адвокат женщины Кристофер Пикс заявил, что она пристрастилась к шопингу, пытаясь справиться с супружескими разногласиями. «Ее брак, который отчасти стал катализатором этих действий, сейчас вернулся в нормальное русло», — добавил он.

Арнольд приговорили к двум годам тюремного заключения. Судья отметил, что своими действиями женщина подорвала доверие общества к полиции.

Ранее сообщалось, что в США замужняя сотрудница полиции и несколько ее коллег лишились работы после того, как стали известны подробности их незаконных взаимоотношений на рабочем месте. Женщина подозревается в том, что вступила в сексуальную связь с шестью коллегами мужского пола.

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Алиса Удовик
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