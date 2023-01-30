Проект «Тонкая белая линия. День на передовой» расскажет об уральских медиках

Проект «Тонкая белая линия. День на передовой» расскажет о медработниках региона

Как живут медицинские работники в российской глубинке, почему несмотря на трудности, остаются верны выбранной профессии и пациентам? Ответу на эти и другие вопросы посвящен запущенный «АиФ Урал» проект «Тонкая белая линия. День на передовой», рассказывающий о ежедневном труде медицинских работников в разных уголках региона.

Проект ставит своей целью рассказать о работе представителей различных медицинских профессий, повысить интерес к молодежи к этой сфере деятельности, способствовать сокращению дефицита кадров, увеличению количества врачей и первичного медицинского персонала.

Проект рассказывает об одном рабочем дне врача, пытаясь найти ответ на вопрос, почему люди выбирают такую сложную профессию и остаются верны ей.

Один из материалов проекта рассказывает о фельдшере Римме Федоровой из села Слобода Свердловской области. В профессии она более 40 лет, сейчас в зоне ее ответственности — 250 человек. Лечит она и сезонные заболевания, и хронические, оказывает первую помощь в экстренных случаях, помогает и животным. К пациентам фельдшер добирается пешком — ни личной, ни служебной машины у нее нет.

Фельдшерский пункт, которым заведует Римма Федорова, фактически единственное место на многие километры вокруг, куда сельчане и дачники могут обратиться за помощью.