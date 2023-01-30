Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 30 января 2023Россия

Проект «Тонкая белая линия. День на передовой» расскажет об уральских медиках

Проект «Тонкая белая линия. День на передовой» расскажет о медработниках региона

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Как живут медицинские работники в российской глубинке, почему несмотря на трудности, остаются верны выбранной профессии и пациентам? Ответу на эти и другие вопросы посвящен запущенный «АиФ Урал» проект «Тонкая белая линия. День на передовой», рассказывающий о ежедневном труде медицинских работников в разных уголках региона.

Проект ставит своей целью рассказать о работе представителей различных медицинских профессий, повысить интерес к молодежи к этой сфере деятельности, способствовать сокращению дефицита кадров, увеличению количества врачей и первичного медицинского персонала.

Проект рассказывает об одном рабочем дне врача, пытаясь найти ответ на вопрос, почему люди выбирают такую сложную профессию и остаются верны ей.

Один из материалов проекта рассказывает о фельдшере Римме Федоровой из села Слобода Свердловской области. В профессии она более 40 лет, сейчас в зоне ее ответственности — 250 человек. Лечит она и сезонные заболевания, и хронические, оказывает первую помощь в экстренных случаях, помогает и животным. К пациентам фельдшер добирается пешком — ни личной, ни служебной машины у нее нет.

Фельдшерский пункт, которым заведует Римма Федорова, фактически единственное место на многие километры вокруг, куда сельчане и дачники могут обратиться за помощью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара
Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело
Опубликована карта боевых действий на Украине
Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии
Назван самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке
Нового посла США встретили в России скандированием «Америка — страна-террорист»
Новый посол США покинула здание МИД России
Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ
Вылетевший из Салехарда российский самолет столкнулся со стаей птиц
Президент Хорватии заявил о провоцировании России на вооруженный конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.