Напавшие на российского бизнесмена преступники забыли на месте преступления биту

В Красноярском крае неизвестные избили предпринимателя и забыли на месте преступления биту

В Красноярском крае неизвестные в масках избили предпринимателя и при побеге оставили на месте преступления биту. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Kras Mash.

Преступники на двух машинах нагнали потерпевшего, когда тот поздно вечером шел в магазин. Мужчину, занимающегося малоэтажным строительством, принялись избивать, после чего попытались положить в багажник. Напавших спугнули прохожие, поэтому они бросили бизнесмена и скрылись, забыв в спешке биту. Потерпевшему диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Полиция разыскивает преступников.

Ранее сообщалось, что рецидивист с букетом белых роз ограбил квартиру в Балашихе и выпрыгнул в окно.