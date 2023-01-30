Преступник с букетом белых роз ограбил женщину в Подмосковье и попал на видео

МВД: рецидивист с букетом белых роз ограбил квартиру в Балашихе и выпрыгнул в окно

Оперативники задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в ограблении жительницы подмосковной Балашихи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство предоставило видео с камер наблюдения, зафиксировавших рецидивиста.

На кадрах видно, как мужчина приобретает букет белых роз в магазине, затем заходит в подъезд жилого дома, а через некоторое время выпрыгивает из окна и скрывается.

По данным МВД, подозреваемый совершил преступление в день своего рождения. С купленным в цветочном магазине на улице Фадеева букетом он отправился к жилому дому на улице Некрасова. Он представился доставщиком цветов и, когда хозяйка квартиры открыла ему дверь, преступник напал на нее и запер в ванной комнате. Он украл 500 тысяч рублей и ювелирные украшения, а затем выпрыгнул из окна второго этажа.

Полицейские установили личность грабителя и нашли его на территории Ярославской области. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.