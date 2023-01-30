Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:06, 30 января 2023Ценности

Стилист объяснил любовь российских звезд к одежде черного цвета

Стилист Руслан Громов: российские звезды надевают черные наряды, чтобы избежать критики

Фото: Shutterstock

Стилист Руслан Громов объяснил любовь российских звезд к черному цвету в одежде. Комментарий эксперта приводит KP.RU.

По словам специалиста, знаменитости отдают предпочтение нарядам данной расцветки, поскольку они стройнят. Кроме того, данные вещи выглядят уместно и стильно независимо от кроя и сочетаются с предметами гардероба других оттенков и аксессуарами.

Однако, по мнению собеседника издания, отечественные звезды склонны упрощать свои образы, делая их монохромными, чтобы избежать негативной оценки.

«Для артистов сборы на красную дорожку — головная боль, все боятся столкнуться с критикой. А тотальный черный с головы до пят практически лишает злопыхателей возможности высказать негативное мнение. Не зря распространена поговорка "Не знаешь, что надеть, надевай черное"», — заявил стилист.

Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Кроме того, подобный дресс-код устанавливают организаторы многих светских мероприятий, опираясь на опыт мировых дизайнеров.

«Зачастую идеальный образ держится на двух китах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана [французский модельер]. Это варианты, проверенные временем. Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно», — пояснил Громов.

Ранее популярный стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал срок отставания российской моды от западной. Специалист рассказал, что тренды приходят из-за рубежа только через семь-десять лет в столицы регионов, а еще через пять лет — в регионы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Стало известно о ликвидации одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика
Во Франции заявили о втягивании НАТО в конфликт с Россией
Самый титулованный футболист мира сделал первое заявление после ареста
Полиция допросила попугая по делу об алкомафии
Францию предостерегли от отправки танков на Украину
Россиянам станет проще попасть в Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.