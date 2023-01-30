Стилист объяснил любовь российских звезд к одежде черного цвета

Стилист Руслан Громов: российские звезды надевают черные наряды, чтобы избежать критики

Стилист Руслан Громов объяснил любовь российских звезд к черному цвету в одежде. Комментарий эксперта приводит KP.RU.

По словам специалиста, знаменитости отдают предпочтение нарядам данной расцветки, поскольку они стройнят. Кроме того, данные вещи выглядят уместно и стильно независимо от кроя и сочетаются с предметами гардероба других оттенков и аксессуарами.

Однако, по мнению собеседника издания, отечественные звезды склонны упрощать свои образы, делая их монохромными, чтобы избежать негативной оценки.

«Для артистов сборы на красную дорожку — головная боль, все боятся столкнуться с критикой. А тотальный черный с головы до пят практически лишает злопыхателей возможности высказать негативное мнение. Не зря распространена поговорка "Не знаешь, что надеть, надевай черное"», — заявил стилист.

Кроме того, подобный дресс-код устанавливают организаторы многих светских мероприятий, опираясь на опыт мировых дизайнеров.

«Зачастую идеальный образ держится на двух китах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана [французский модельер]. Это варианты, проверенные временем. Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно», — пояснил Громов.

Ранее популярный стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал срок отставания российской моды от западной. Специалист рассказал, что тренды приходят из-за рубежа только через семь-десять лет в столицы регионов, а еще через пять лет — в регионы.