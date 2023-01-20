Стилист Лисовец заявил, что тренды приходят в Россию из-за рубежа через семь-десять лет

Популярный стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал срок отставания российской моды от западной. На эту тему он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист рассказал, что тренды приходят из-за рубежа только через семь-десять лет в столицы регионов, а еще через пять лет — в регионы. «Очень тяжело двигающийся народ, со специфическим пониманием красоты и стиля. Картинка по статистике модных людей в России очень грустная», — высказался он.

По мнению эксперта, проблема в том, что россияне негативно воспринимают новинки из-за своего менталитета. «Все новое воспринимается как некрасивое. Соответственно, грубые ugly shoes, которые уже выходят из моды, россияне в основном считают уродством», — заявил Лисовец и добавил, что трендам следует только молодежь.

При этом знаменитость считает, что стильные наряды необязательно должны состоять из предметов гардероба люксового сегмента. Стилист отметил, что покупает свои вещи в массмаркете и секонд-хендах и затем миксует их с дорогими изделиями. «Люди духовно не супербогатые думают, только дорогие сумка, куртка и джины спасут их стиль», — заключил он.

В августе 2022 года Лисовец также назвал модный тренд для женщин на ближайшие сто лет. Тогда стилист рассказал, что в последнее время многие россиянки недовольны своей внешностью и пытаются ее изменить. При этом он отметил, что женщины никогда не откажутся от откровенных нарядов.