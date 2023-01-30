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19:56, 30 января 2023Из жизни

Мужчина собирал крокодильи яйца и попал в пасть крокодила

9 News: в Австралии крокодил напал на собиравшего крокодильи яйца мужчину

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

Крокодил напал на мужчину, который собирал крокодильи яйца на Северной территории Австралии. Об этом сообщает 9 News.

Мужчина отправился на промысел на берег реки Дейли в 140 километрах от города Дарвин. Неожиданно на него набросился крокодил. Попавший в пасть рептилии австралиец получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы правой ноги.

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Пострадавшего на частном вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина, где врачи провели ему экстренную операцию.

Как правило, крокодилы нападают на людей только в тех случаях, когда чувствуют угрозу или когда их провоцируют. Во избежание инцидентов с рептилиями рекомендуется держаться на расстоянии не менее пяти метров от кромки водоемов, населенных крокодилами.

Купающимся рекомендуется быть особенно осторожными в сумерках и на рассвете, когда крокодилы проявляют наибольшую активность. Купания в мутной воде нужно избегать даже в неглубоких водоемах. Домашних животных тоже необходимо держать подальше от кромки воды.

Ранее сообщалось, что в Намибии отец 15 детей пострадал из-за нападения крокодила, но не смог получить денежную компенсацию, поскольку его сочли браконьером. Оказалось, что пострадавший использовал сеть для вылова рыбы, стоял в воде по пояс и не придерживался никаких мер безопасности.

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Алиса Дмитриева
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