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09:04, 30 января 2023Мир

Эрдоган обвинил Макрона в некомпетентности

Президент Турции Эрдоган обвинил в некомпетентности французского лидера Эммануэля Макрона

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства», — заявил политик.

По его словам, Франция эксплуатирует африканские страны, поэтому часть из них готовы прекратить отношения с Парижем. «Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того также поступит», — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что правительство Буркина-Фасо обязало французских военных покинуть страну. Отмечалось, что власти страны денонсировали соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране, предоставив ей один месяц на то, чтобы покинуть территорию государства.

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Виктория Кондратьева
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