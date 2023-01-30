В ЕС прокомментировали атаку беспилотников на Иран

Представитель ЕС Стано не ответил на вопрос о том, кто стоит за атакой на города Ирана

Представители стран Евросоюза не знают, кто стоит за атакой на боевые объекты в ряде иранских городов, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не знаем, кто стоит за нападением и что именно произошло. Мы следим за поступающей информацией», — добавил он. Стано подчеркнул, что ЕС хочет избежать эскалации в регионе, поэтому призвал избегать напряженности.

В ночь на 29 января в городе Исфахан произошел взрыв. Позже Минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров, хотя два из трех дронов попали в оборонительные ловушки и взорвались. Кроме того, взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж.

30 января МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко. Причиной стали слова советника президента Украины Михаила Подоляка, за несколько дней до атак призывавшего атаковать заводы, производящие БПЛА.