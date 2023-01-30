Францию призвали выйти из НАТО после заявления о готовности к прямому конфликту с Россией

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте призвал Францию выйти из НАТО.

Политик заявил об этом после слов главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией. «Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал Филиппо.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины и Москва стремится к «возвращению Советского Союза».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ответ заявление Бауэра отметила, что Россия давно знает о готовности НАТО к прямому конфликту, поэтому и была начата специальная военная операция. «Мы понимали, что надо попытаться остановить планы альянса хотя бы на Украине», — подчеркнула она.