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03:44, 30 января 2023Мир

Францию призвали выйти из НАТО

Францию призвали выйти из НАТО после заявления о готовности к прямому конфликту с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте призвал Францию выйти из НАТО.

Политик заявил об этом после слов главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией. «Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал Филиппо.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины и Москва стремится к «возвращению Советского Союза».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ответ заявление Бауэра отметила, что Россия давно знает о готовности НАТО к прямому конфликту, поэтому и была начата специальная военная операция. «Мы понимали, что надо попытаться остановить планы альянса хотя бы на Украине», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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