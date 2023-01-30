Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:43, 30 января 2023Экономика

Стало известно о продаже активов Goldman Sachs в России

РБК: Goldman Sachs продал активы в России местному топ-менеджменту

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продал активы в России местному топ-менеджменту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Покупателями портфеля стали управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. Сделка была оформлена в 2022 году, отмечают источники издания, и могла быть осуществлена с большим дисконтом, поскольку после начала военных действий на Украине банк был готов выйти из российских активов, не считаясь с убытками. По данным другого источника на рынке дата-центров, Климов и Шрейдер в беседах с коллегами начали говорить, что компания теперь принадлежит «российским физлицам» примерно с ноября прошлого года.

Реструктуризация активов американского банка отражена в ряде публичных документов. Так, компания, вледающая долями в Cian PLC (портал ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России), сократила долю в HeadHunter Group PLC (сервис по подбору персонала HeadHunter) с 8,7 до 5,9 процента. В материалах HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), среди акционеров компании числится новая структура — Broomfield International Limited. 18 января ей принадлежало 2,9 процента компании, однако 30 января Broomfield International Limited исчезла из структуры акционеров HeadHunter. Эта же компания в декабре владеет более 6,57 миллиона, или 9,4 процента, акций Cian.

Материалы по теме:
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом. Чем это опасно для мировой финансовой системы?
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом.Чем это опасно для мировой финансовой системы?
15 ноября 2022
Золотая стена. Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
Золотая стена.Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
9 января 2023

Goldman Sachs стал первым крупным американским банком, который объявил об уходе из России после начала конфликта на Украине. Свое решение в организации объяснили «нормативными и лицензионными требованиями». При этом корпорация продолжила выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией, однако перевезла часть сотрудников в Дубай.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
США отправят танки Украине не раньше конца года
Жених предложил отменить свадьбу после неожиданного требования невесты
Коллекцию обновленных магазинов Zara разработают специально для России
Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов
В США назвали отправку танков Украине информационной операцией
Шольц предостерег Запад от гонки вооружений из-за Украины
В российском городе мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом
Стало известно о продаже активов Goldman Sachs в России
На МКАД авто въехало в остановку с людьми и попало на видео
Турция обвинила США в нарушении обязательств по поставкам истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.