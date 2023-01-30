Стало известно о продаже активов Goldman Sachs в России

РБК: Goldman Sachs продал активы в России местному топ-менеджменту

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продал активы в России местному топ-менеджменту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Покупателями портфеля стали управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. Сделка была оформлена в 2022 году, отмечают источники издания, и могла быть осуществлена с большим дисконтом, поскольку после начала военных действий на Украине банк был готов выйти из российских активов, не считаясь с убытками. По данным другого источника на рынке дата-центров, Климов и Шрейдер в беседах с коллегами начали говорить, что компания теперь принадлежит «российским физлицам» примерно с ноября прошлого года.

Реструктуризация активов американского банка отражена в ряде публичных документов. Так, компания, вледающая долями в Cian PLC (портал ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России), сократила долю в HeadHunter Group PLC (сервис по подбору персонала HeadHunter) с 8,7 до 5,9 процента. В материалах HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), среди акционеров компании числится новая структура — Broomfield International Limited. 18 января ей принадлежало 2,9 процента компании, однако 30 января Broomfield International Limited исчезла из структуры акционеров HeadHunter. Эта же компания в декабре владеет более 6,57 миллиона, или 9,4 процента, акций Cian.

Goldman Sachs стал первым крупным американским банком, который объявил об уходе из России после начала конфликта на Украине. Свое решение в организации объяснили «нормативными и лицензионными требованиями». При этом корпорация продолжила выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией, однако перевезла часть сотрудников в Дубай.