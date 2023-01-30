Сбер улучшит «Ипотеку для IT»

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT»

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением правительства России. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тысяч рублей до 120 тысяч, для остальных городов — со 100 тысяч до 70 тысяч (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тысяч рублей).

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заемщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании шесть месяцев, а не три, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — со 10 тысяч до 20 тысяч. Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления правительства России.

«IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тысячи таких кредитов на общую сумму 20,8 миллиарда рублей. Обновленные условия, утвержденные правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением», — отмечает Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — по-прежнему 15 процентов стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 миллионов рублей для регионов численностью от одного миллиона человек, 9 миллионов рублей для остальных регионов.

Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жилье (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на IT-ипотеку можно онлайн на Домклик.

