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13:17, 30 января 2023Россия

В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина

Представитель Кремля Песков указал на тяжелые условия работы правительства
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Правительство России три года работает в тяжелых условиях, но при этом успешно справляется с кризисными ситуациями. Об этом в понедельник, 30 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», — отметил официальный представитель Кремля.

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Варвара Родикова
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