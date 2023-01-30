В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина

Представитель Кремля Песков указал на тяжелые условия работы правительства

Правительство России три года работает в тяжелых условиях, но при этом успешно справляется с кризисными ситуациями. Об этом в понедельник, 30 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», — отметил официальный представитель Кремля.