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11:32, 30 января 2023Мир

Китай пригрозил США ответом на ущемление прав своих компаний из-за Украины

МИД КНР: США делают беспочвенные обвинения в адрес КНР из-за Украины

Фото: TIngshu Wang / Reuters

США делают беспочвенные обвинения в адрес КНР из-за Украины, и Китай не будет молчать в ответ на ущемление прав своих компаний. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировала сообщения о том, что китайские государственные компании оказывают военную и финансовую помощь России в украинском конфликте и пригрозил ответом на действия Вашингтона. «У американской стороны есть беспочвенные подозрения и обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем такой беспочвенный шантаж, не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как США необоснованно ущемляют законные права и интересы китайских компаний», — указала она.

Ранее Мао Нин назвала США инициатором кризиса на Украине. «США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — сказала она.

Помимо этого, она призвала Вашингтон прекратить поставлять оружие Киеву, если он действительно заботится об украинском народе.

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Виктория Кондратьева
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