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10:50, 30 января 2023Мир

В Китае назвали США инициатором украинского кризиса

МИД КНР назвал США инициатором кризиса на Украине и призвал прекратить поставки оружия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Китайский МИД назвал США инициатором кризиса на Украине, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства КНР Мао Нин.

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — сказала она.

Помимо этого, она призвала Вашингтон прекратить поставлять оружие Киеву, если он действительно заботится об украинском народе.

Ранее американские власти решили отправить украинской стороне танки Abrams. Отмечается, что передача военной техники состоится не ранее конца 2023 года.

Кроме того, в Германии согласились отправить Украине танки Leopard 2. Официальный представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт одобрил их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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Виктория Кондратьева
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