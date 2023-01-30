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09:30, 30 января 2023Силовые структуры

Зэку вынесли приговор за оформление кредитов на помогавшую ему сбежать россиянку

В Чите зэк получил срок за оформление кредитов на жену, помогавшую ему сбежать из колонии

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Чите 36-летний заключенный из Пермского края получил четыре года и восемь месяцев колонии за оформление кредитов на жену, которая помогла ему сбежать из колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 (Кража, то есть хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант в октябре 2020 года сбежал из колонии-поселения и подсел в вагон к жене-проводнице, с которой незадолго до этого оформил брак. Однако ночью супруг с помощью телефона взял на нее кредит в 800 тысяч рублей и проиграл все деньги в букмекерской конторе.

О крупном долге потерпевшая узнала, когда пришло время оплачивать задолженность, и обратилась в суд с просьбой признать кредитные договоры незаключенными.

Ранее сообщалось, что в Казани разыскивают двоих преступников, сбежавших из психиатрической больницы.

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Илона Палей
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