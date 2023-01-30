Дженнифер Лопес едва не сорвалась со скалы на съемках фильма «Моя пиратская свадьба»

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес рассказала, что едва не сорвалась со скалы на съемках кинокартины «Моя пиратская свадьба» в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, если бы не актер Джош Дюамель, она разбилась бы на смерть. «У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», — сказала она.

Актриса отметила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее. «Это было чертовски страшно», — поделилась Лопес.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о том, что пережила психическое расстройство, а именно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), перед тем как выйти замуж за Бена Аффлека. Она также отметила, что их свадьба в Лас-Вегасе в июле 2022 года была идеей Аффлека. «Однажды Бен просто сказал: "Черт возьми, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером. Иди на репетицию. Когда ты вернешься, я все устрою"», — рассказала Лопес.

