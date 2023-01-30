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14:11, 31 января 2023Из жизни

Запоздалый подарок бойфренда на Рождество принес женщине богатство

UPI: женщина получила лотерейный билет на Рождество и выиграла 10 миллионов рублей

Фото: Unsplash

В США жительница штата Северная Каролина, 35-летняя Лора Миллер, получила запоздалый подарок от бойфренда на Рождество и разбогатела. О том, как презент принес женщине богатство, рассказывает UPI.

Женщина обменялась с бойфрендом подарками после Рождества, так как была в отъезде. Мужчина положил в рождественский чулок Миллер лотерейный билет стоимостью пять долларов (350 рублей).

Американка стерла защитный слой на билете и поняла, что стала победительницей. По словам Миллер, сперва она не поверила в происходящее и решила, что сделала что-то неправильно. «Наверное, я просто была в шоке», — предположила она. Спустя некоторое время женщина осознала, что выиграла 150 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей).

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Победительница отметила, что первое, что она сделала, — это выпила рюмку текилы, чтобы прийти в себя. Миллер собирается потратить выигранные деньги на погашение кредита за ее грузовик.

Ранее сообщалось, что в США 41-летний Мэтью Сполдинг купил лотерейный билет на сдачу и стал миллионером. Когда мужчина выходил из магазина, посмотрел на билет и понял, что сорвал крупный куш.

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Алиса Удовик
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